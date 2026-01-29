Toyota сохранила мировое лидерство по продажам автомобилей

В 2025 году Toyota Motors продала рекордное количество автомобилей в мире — 11,3 млн, зафиксировав рост в 4,6% по сравнению с 2024 годом. Тем самым компания шестой год подряд сохранила мировое лидерство по продажам автомобилей. Информацию о прошлогодних продажах компания опубликовала утром в четверг.

Рост продаж отмечен у всех брендов производителя. Основными драйверами роста стали рынки в США и Японии. В общей сложности на них пришлось более двух пятых продаж компании.

Второе место по продажам в мире удерживает германский концерн Volkswagen, который ранее в январе отчитался о снижении годовых продаж в 2025 году на 0,5%. Концерн продал чуть менее 9 млн автомобилей.

Виктор Буй