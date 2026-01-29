Лавров: РФ не знает, о каких гарантиях безопасности договорились США и Украина

России неизвестно, какие гарантии безопасности были согласованы США и Украиной. Так глава российского МИДа Сергей Лавров прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что согласие всех сторон по гарантиям уже достигнуто.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Сергей Лавров

«Мы не знаем, о каких гарантиях они договаривались, но, судя по всему, о гарантиях тому самому режиму украинскому, который проводит русофобскую, неонацистскую политику»,— заявил Сергей Лавров журналистам.

Накануне на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Марко Рубио заявил, что, согласно проекту гарантий безопасности, на территории Украины разместят войска нескольких стран Европы, прежде всего Франции и Великобритании. США при этом не будут отправлять своих военнослужащих на украинскую территорию.

Лусине Баласян