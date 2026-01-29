«Зенит» оштрафовал Вендела за очередное опоздание на сборы команды

Председатель правления петербургского «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал ситуацию с несвоевременным прибытием бразильского полузащитника Вендела на зимние сборы команды, сообщает пресс-служба команды.

«Он приехал не вовремя уже не в первый раз. Комментарий здесь короткий: футбол — коллективный вид спорта, и от таких поступков страдает не только Вендел, но и вся команда»,— сказал господин Зырянов.

Председатель правления команды добавил, что к игроку применены серьезные санкции, Вендел будет оштрафован. Бразильский полузащитник подписал приказ и согласился с требованиями сине-бело-голубых.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что «Зенит» официально объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником Джоном Джоном. Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до конца сезона 2030/31.

Андрей Маркелов