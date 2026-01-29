Экс-директор челябинского фонда капремонта не смог выйти из СИЗО

Челябинский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему генеральному директору фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Виктору Тихоненко. Обвиняемый в получении взятки и превышении полномочий пробудет в СИЗО до 19 февраля 2026 года, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Адвокаты Виктора Тихоненко пытались убедить судью, что у следствия нет доказательств намерений фигуранта скрыться либо давить на свидетелей. В связи с этим сторона защиты просила отменить постановление Центрального районного суда Челябинска от 19 декабря 2025 года о продлении заключения под стражей. Облсуд не согласился с позицией адвокатов и оставил решение в силе.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Виктора Тихоненко задержали в марте прошлого года. Его обвиняют по ч. 3, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, директор фонда заключил договор на капитальный ремонт крыши дома №37 на улице Сони Кривой с подрядчиком, уже ремонтировавшим этот объект. В марте 2025 года он подписал акт приемки работ, которые фактически не проводились, и оплатил организации 6,3 млн руб.

Кроме того, в апреле 2018 года, когда господин Тихоненко работал начальником отдела учреждения, представитель компании предоставил ему скидку на квартиру в размере 764 тыс. руб. Взамен сотрудник фонда внес в конкурсную документацию по замене лифтов требования к подрядчикам, которые ограничивают конкуренцию. Это позволило организации беспрепятственно выигрывать аукционы.

Виталина Ярховска