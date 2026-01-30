«Фаза лиги». Итоговое положение команд

Команда И В Н П М О 8 0 0 23:4 24 7 0 1 22:8 21 6 0 2 20:8 18 5 2 1 17:7 17 5 1 2 22:14 16 5 1 2 17:10 16 5 1 2 17:11 16 5 1 2 15:9 16 5 0 3 21:12 15 5 0 3 15:7 15 4 2 2 21:11 14 4 2 2 17:7 14 3 4 1 14:10 13 4 1 3 17:15 13 4 1 3 10:10 13 3 3 2 13:14 12 3 2 3 19:17 11 3 2 3 10:14 11 3 1 4 15:17 10 3 1 4 9:11 10 2 4 2 8:14 10 3 1 4 13:21 10 2 3 3 14:15 9 3 0 5 10:12 9 3 0 5 11:14 9 2 3 3 8:11 9 3 0 5 8:17 9 2 2 4 16:16 8 2 2 4 9:14 8 2 2 4 9:15 8 2 2 4 12:21 8 2 0 6 8:21 6 1 1 6 10:21 4 0 3 5 5:19 3 0 1 7 5:18 1 0 1 7 7:22 1

Команды, занявшие места с 1-го по 8-е, вышли в 1/8 финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в дополнительном раунде play-off за выход в 1/8 финала, жеребьевка которого пройдет в пятницу, 30 января.