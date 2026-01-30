Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Фаза лиги». Итоговое положение команд

Команда И В Н П М О
8 0 0 23:4 24
7 0 1 22:8 21
6 0 2 20:8 18
5 2 1 17:7 17
5 1 2 22:14 16
5 1 2 17:10 16
5 1 2 17:11 16
5 1 2 15:9 16
5 0 3 21:12 15
5 0 3 15:7 15
4 2 2 21:11 14
4 2 2 17:7 14
3 4 1 14:10 13
4 1 3 17:15 13
4 1 3 10:10 13
3 3 2 13:14 12
3 2 3 19:17 11
3 2 3 10:14 11
3 1 4 15:17 10
3 1 4 9:11 10
2 4 2 8:14 10
3 1 4 13:21 10
2 3 3 14:15 9
3 0 5 10:12 9
3 0 5 11:14 9
2 3 3 8:11 9
3 0 5 8:17 9
2 2 4 16:16 8
2 2 4 9:14 8
2 2 4 9:15 8
2 2 4 12:21 8
2 0 6 8:21 6
1 1 6 10:21 4
0 3 5 5:19 3
0 1 7 5:18 1
0 1 7 7:22 1

Команды, занявшие места с 1-го по 8-е, вышли в 1/8 финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в дополнительном раунде play-off за выход в 1/8 финала, жеребьевка которого пройдет в пятницу, 30 января.

