«Фаза лиги». Итоговое положение команд
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|8
|0
|0
|23:4
|24
|7
|0
|1
|22:8
|21
|6
|0
|2
|20:8
|18
|5
|2
|1
|17:7
|17
|5
|1
|2
|22:14
|16
|5
|1
|2
|17:10
|16
|5
|1
|2
|17:11
|16
|5
|1
|2
|15:9
|16
|5
|0
|3
|21:12
|15
|5
|0
|3
|15:7
|15
|4
|2
|2
|21:11
|14
|4
|2
|2
|17:7
|14
|3
|4
|1
|14:10
|13
|4
|1
|3
|17:15
|13
|4
|1
|3
|10:10
|13
|3
|3
|2
|13:14
|12
|3
|2
|3
|19:17
|11
|3
|2
|3
|10:14
|11
|3
|1
|4
|15:17
|10
|3
|1
|4
|9:11
|10
|2
|4
|2
|8:14
|10
|3
|1
|4
|13:21
|10
|2
|3
|3
|14:15
|9
|3
|0
|5
|10:12
|9
|3
|0
|5
|11:14
|9
|2
|3
|3
|8:11
|9
|3
|0
|5
|8:17
|9
|2
|2
|4
|16:16
|8
|2
|2
|4
|9:14
|8
|2
|2
|4
|9:15
|8
|2
|2
|4
|12:21
|8
|2
|0
|6
|8:21
|6
|1
|1
|6
|10:21
|4
|0
|3
|5
|5:19
|3
|0
|1
|7
|5:18
|1
|0
|1
|7
|7:22
|1
Команды, занявшие места с 1-го по 8-е, вышли в 1/8 финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в дополнительном раунде play-off за выход в 1/8 финала, жеребьевка которого пройдет в пятницу, 30 января.