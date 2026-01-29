Суд отклонил жалобу на изъятие активов основателя «Покровских» Андрея Коровайко

Как стало известно «Ъ», Краснодарский краевой суд оставил в силе решение об изъятии активов бывшего федерального инспектора, основателя агроконцерна «Покровский» Андрея Коровайко. Всего у него конфисковали 372 объекта недвижимости в Краснодарском и Алтайском краях, а также в Ростовской области. Общая стоимость активов недвижимости превышала 28 млрд руб.

Каневский районный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры к господину Коровайко 12 мая 2025 года. Надзорное ведомство пришло к выводу, что ответчик незаконно занимался бизнесом, будучи федеральным инспектором в Южном федеральном округе. За счет контроля над местными властями он завладел земельным фондом в Ростовской области и Краснодарском крае. Все активы Андрей Коровайко регистрировал на подконтрольные агрохолдинги «Каневской», «Ейский» и «Лабинский».

Среди конфискованных активов были сельскохозяйственные участки общей площадью 6,7 тыс. га кадастровой стоимостью свыше 1,2 млрд руб., а также здания площадью 98 тыс. кв. м. стоимостью 400 млн руб. Сам Андрей Коровайко находится в межгосударственном розыске, его обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве за попытку захватить активы ООО «Агрокомплекс "Кущевский"».

Никита Черненко