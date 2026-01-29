Использование Трампом нацгвардии в городах США стоило американцам $496 млн

Решение президента США Дональда Трампа ввести в некоторые города США, включая Вашингтон, части национальной гвардии обошлось налогоплательщикам в $496 млн. Об этом ведущие американские медиа, включая CNN, пишут со ссылкой на данные управления по бюджету Конгресса США. Если развертывание нацгвардии в городах продолжится в текущем году, оно будет стоить бюджету уже $1,1 млрд.

Информацию о стоимости развертывания подразделений нацгвардии в американских городах затребовал сенатор Джефф Меркли, демократ от Орегона, старший представитель партии в сенатском комитете по бюджету.

С лета прошлого года господин Трамп подписал несколько распоряжений по развертыванию войск национальной гвардии в Вашингтоне, Мемфисе и некоторых других городах США. Президент заявил, что эти города охвачены масштабными насильственными протестами и страдают от преступности и беззакония. Мэры и губернаторы-демократы сочли это злоупотреблением властью и обвинили президента в искажении реальной ситуации.

