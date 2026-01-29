Россельхознадзор выявил санкционные сыры в магазине Абакана

Результатом совместного рейда Абаканской транспортной прокуратуры, Красноярской таможни, ОМОН Росгвардии и управления Россельхознадзора по республикам Хакасия и Тыва стало обнаружение в одном из магазинов Абакана санкционных сыров весом более 8 кг. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным Россельхознадзора, в торговой точке были представлены немецкие сыры Brie, Dorblu, Camembert и голландский козий сыр Frico. Ветеринарные документы, подтверждающие безопасность европейских сыров, в магазине предоставить не смогли.

«Продукция изъята из оборота и уничтожена методом сжигания в специализированной организации»,— рассказали в республиканском Россельхознадзоре. В отношении собственника магазина возбуждено административное производство.

Михаил Кичанов