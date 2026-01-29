В Екатеринбурге арестовали главу вагонного парка РЖД Кадушкина по делу о взятках

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 25 марта руководителя отдела сохранности вагонного парка управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры ОАО РЖД Алексея Кадушкина, сообщили в пресс-службе судов региона. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как писал «Ъ», дело касается коррупционной аферы, связанной с ремонтом грузовых вагонов. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга

Другого фигуранта — начальника отдела по организации безопасности движения и допуска вагонов на инфраструктуру Александра Авербуха — Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил под домашний арест по той же статье до 28 марта. Остальных фигурантов, сотрудников коммерческих структур: Константина Старостина, Сергея Власова, Александра Никитина также отправили под домашний арест с обвинением по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Согласно версии следствия, сотрудники Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО РЖД, в том числе Алексей Кадушкин, на протяжении шести лет, с 2020 по 2026 год, брали взятки с вагоноремонтных предприятий за корректировку данных о проделанной работе и ее качестве. Следователи считают, что ОПГ была создана «с целью систематического получения взяток» от представителей вагоноремонтных предприятий.

По версии следствия, всего фигуранты получили около 19 млн руб., а всего в коррупционной схеме было задействовано не менее 52 человек.

Артем Путилов