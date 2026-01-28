Вагончик тронется, а взяточка — останется

Масштабную коррупционную аферу, связанную с ремонтом грузовых вагонов, вскрыли сотрудники полиции, ФСБ и СКР. Они выяснили, что сотрудники Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО РЖД на протяжении шести лет собирали взятки с вагоноремонтных предприятий за корректировку данных о проделанной работе и ее качестве. По данным следствия, суммы откатов исчисляются десятками миллионов, а число причастных к коррупции лиц превышает полсотни. Аресты фигурантов начнутся 28 января.

Фото: Михаил Карасев, Коммерсантъ

Как сообщили “Ъ” в СКР, уголовное дело о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) было возбуждено Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте (ЦМСУТ) ведомства. Основанием послужили материалы проверки, которую провели совместно полицейские из Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте и УФСБ России по Челябинской области.

Задержания одновременно проводились в Москве, Челябинске, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге.

В первых двух городах, где расположены подразделения филиала РЖД Центральной дирекции инфраструктуры (ЦДИ) были задержаны два ответственных работника — руководитель отдела сохранности вагонного парка управления вагонного хозяйства Алексей Кадушкин и старший инспектор этого же отдела Александр Авербух. Центральный офис ЦДИ располагается в столице на Каланчевской улице, 35. А ее главной задачей является управление технологическим комплексом инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользовании, в том числе обеспечение ее посменной технической готовности к перевозке грузов и пассажиров. Также ЦДИ ответственна за оптимизацию мощностей, «обеспечение безопасности движения поездов, охраны труда, пожарной и экологической безопасности» и «недопущение на инфраструктуру» технически неисправных вагонов, «потенциально создающих риски причинения вреда объектам инфраструктуры и неисполнения графика движения поездов».

По данным следствия, организованная группа была создана «с целью систематического получения взяток» от представителей вагоноремонтных предприятий. Действовала она, как предполагают оперативники и следователи, как минимум с июня 2020 года.

«Установлено, что должностные лица за денежное вознаграждение обеспечивали предприятиям необоснованно высокие показатели в рейтинге безотказной работы, а также скрывали факты некачественного ремонта, изготовления и модернизации грузовых вагонов, внося корректировки в официальные отчетные данные на основании поддельных документов, предоставляемых предприятиями»,— сообщили представители следствия, пояснив, что данные о технеисправностях исключались из программного обеспечения РЖД.

При этом география деятельности махинаторов была весьма широка — привлеченные ими посредники плодотворно трудились с вагоноремонтниками из более чем 40 регионов страны, собирая с них данные и деньги. В итоге обыски проводились почти по всей России — как сказано в официальных документах следствия, «на предприятиях в Центральном, Уральском, Сибирском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Приволжском, Южном и Дальневосточном федеральных округах».

По самым данным, фигуранты получили около 19 млн руб. «откатов», а всего в коррупционной схеме было задействовано не менее 52 человек.

Представители СКР подчеркивают, что участники преступной группы старались соблюдать меры конспирации. В частности, взятки перечислялись в том числе на банковские счета, открытые на имя родственников фигурантов, иногда речь шла о погашении кредитов или об оплате дорогостоящих покупок.

Следователи обещают дать процессуальную оценку каждому из участников ОПГ в зависимости от его роли, не исключая, что суммы незаконных вознаграждений могут вырасти. В СКР отмечают, что четко установленной таксы у них не было, а размер незаконных подношений зависел от количества отремонтированных вагонов и объемов проделанных реально или на бумаге работ. На данный момент уже задержаны трое посредников, не имеющих непосредственного отношения к РЖД и являющихся сотрудниками различных коммерческих структур,— некто Власов, Старостин и Никитин. Предполагается, что фигуранты будут доставлены в Екатеринбург, где дислоцирован 2-й отдел по расследованию особо важных дел ЦМСУТ СКР, которому поручено расследование уголовного дела. В четверг, 29 января, следователи планируют обратиться в один из райсудов главного города Урала для избрания подозреваемым и обвиняемым мер пресечения.

Сергей Сергеев