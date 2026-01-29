Самолет, летевший из Египта в Екатеринбург, сел в Челябинске из-за снегопада

В Челябинске 29 января вынужденно приземлился самолет авиакомпании Almasria Universal Airlines, летевший из Шарм-эль-Шейха (Египет) в Екатеринбург. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе аэропорта Кольцово, такое решение было принято из-за снегопада.

Из-за задержки прибытия самолета в Екатеринбург перенесли рейс этой же авиакомпании из Екатеринбурга в Хургаду. По данным онлайн-табло Кольцово, рейс UJ-724 должен был вылететь 29 января в 05:45, однако вылет перенесли на 30 января в 01:45.«С пассажирами работают представители авиаперевозчика, им предоставляются услуги согласно федеральным авиационным правилам»,— добавили в Кольцово.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, пассажиры рейса обеспечиваются напитками и горячим питанием. Надзорный орган контролирует соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров на получение полагающихся услуг.

Полина Бабинцева