Патриарх Кирилл: в армии России есть оппозиция институту военного духовенства

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в вооруженных силах России существует оппозиция по отношению к институту военного духовенства. По словам патриарха, негативно относятся к священникам те, кто занимается в армии идеологическим воспитанием.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Есть оппозиция к теме военных священников. К сожалению, она происходит в определенных подразделениях, существующих в армии, занимающихся воспитанием»,— заявил патриарх Кирилл на пленарном заседании XIV Рождественских парламентских встреч в Совете федерации.

«Может быть, опасение потерять какую-то монополию... Может быть, опасения проиграть в каких-то мнимых соревнованиях»,— рассуждал глава РПЦ о возможных причинах противоборства военному духовенству.

Патриарх Кирилл предложил сенаторам урегулировать правовой статус военных священнослужителей, чтобы институт мог развиваться дальше. Он отметил, что сейчас в условиях спецоперации несут пастырское служение около 150 военных священников.

