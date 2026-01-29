Песков: силовые действия США против Ирана приведут к хаосу

Переговорный потенциал между Ираном и США не исчерпан, а любые силовые действия в отношении Исламской Республики создадут хаос в регионе и чреваты опасными последствиями. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы по-прежнему призываем все стороны к сдержанности и к отказу от каких-либо силовых методов решения вопроса. Очевидно, переговорный потенциал далеко не исчерпан. И, конечно, в связи с этим в первую очередь нужно концентрироваться на переговорных механизмах»,— сказал представитель Кремля журналистам. «Какие-либо силовые действия способны только создать хаос в регионе, привести к очень опасным последствиям с точки зрения дестабилизации системы безопасности»,— отметил пресс-секретарь российского президента.

28 января Дональд Трамп пригрозил Ирану в случае отказа от ядерной сделки атакой, которая будет «намного хуже» июньской операции. Позднее источники CNN сообщили, что американский президент рассматривает возможность нанести удары по иранским лидерам и сотрудникам служб безопасности, а также по ядерным объектам и правительственным учреждениям. Иран, в свою очередь, заявил об отказе от переговоров под давлением и угрозами.

Лусине Баласян