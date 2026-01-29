CNN: Трамп рассматривает возможность нанести новый удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп рассматривает варианты нанесения авиаударов по иранским лидерам и сотрудникам служб безопасности, а также по ядерным объектам и правительственным учреждениям. Как сообщает CNN со ссылкой на источники, уверенности в дальнейших действиях господину Трампу придает авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln, находящаяся сейчас в Индийском океане.

Источники телеканала полагают, что усиление угрозы военных действий США связано с провалом переговоров между двумя странами. По информации The New York Times, представители Ирана отказались принимать американские требования, которые включали полное прекращение обогащения урана, ограничение дальности и количества баллистических ракет, а также прекращение любой поддержки прокси-группировок на Ближнем Востоке, включая «Хамас», «Хезболлу» и хуситов, действующих в Йемене.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи косвенно подтвердил отсутствие переговоров. Во время брифинга 28 января он заявил, что его страна «не запрашивала встречи с США», а сам министр не контактировал в последние дни с американским коллегой. «Дипломатия не может быть эффективной и приносить результаты посредством военных угроз»,— отметил господин Арагчи. Он добавил. что вооруженные силы страны готовы «немедленно и решительно ответить на любую агрессию».

Ранее сообщалось, что Иран расценил заявления Трампа о приближении к стране авианосной ударной группы как «начало третьей фазы конфликта с США и Израилем».

Влад Никифоров