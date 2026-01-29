Песков назвал сложной идею Трампа составить новый ДСНВ

США так и не ответили на предложение России по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), но истечение срока соглашения не отвечает интересам обеих стран. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете позицию, которая была озвучена президентом Трампом, что кончится срок этого документа и сделаем новый, который еще лучше. Посмотрим, как будет развиваться ситуация»,— сказал представитель Кремля журналистам. «Делать новый — долго и сложно, очень много факторов»,— обратил внимание Дмитрий Песков.

Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля. В сентябре прошлого года Владимир Путин заявил о готовности России придерживаться центральных количественных ограничений по соглашению в течение еще года после этого срока, если США возьмут на себя те же обязательства. Дональд Трамп называл это «хорошей идеей», но конкретного ответа так и не дал. В начале января он заявил, что можно заключить соглашение «получше» после истечения срока ДСНВ, но на этот раз с участием Китая. Российский МИД называл заявления американского президента противоречивыми.

Лусине Баласян