В Нязепетровске погиб школьник, провалившись в открытый колодец

В Челябинской области девятилетний мальчик погиб, провалившись в колодец, заполненный грунтовыми водами. Утром 29 декабря в Нязепетровск, где произошел трагический инцидент, выезжает комиссия министерства жилищно-коммунального хозяйства региона, чтобы установить принадлежность объекта, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Происшествие случилось 28 января. Школьник упал в открытый люк колодца. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть ребенка. По предварительным данным областных властей, колодец является бесхозным и не стоит на балансе коммунальных предприятий муниципалитета.

Комиссия министерства ЖКХ в Нязепетровск направлена по поручению губернатора Алексея Текслера.