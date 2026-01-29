Экс-вице-губернатор Кубани Минькова отправлена под домашний арест

Октябрьский райсуд Краснодара по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении гендиректора медиагруппы «Кубань 24» Анны Миньковой, ранее занимавшей должность заместителя главы края по социальным вопросам. Ее обвиняют в особо крупном мошенничестве.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, Анна Минькова останется под домашним арестом до 27 марта. Фигурантке дела запрещено выходить из дома, общаться с лицами, участвующими в уголовном деле, и пользоваться средствами связи. По данным «Ъ», мера пресечения в виде домашнего ареста избрана в том числе потому, что у госпожи Миньковой двое малолетних детей.

Бывшую заместительницу губернатора задержали 27 января в Краснодаре. По данным «Ъ», уголовное дело в отношении Анны Миньковой связано с распоряжением недвижимым имуществом и сферой здравоохранения, которую она курировала. В день ареста обыски прошли в ее кабинете в офисе медиагруппы «Кубань 24», а также в министерстве здравоохранения края, в том числе в кабинете министра Евгения Филиппова.

Анна Перова, Краснодар