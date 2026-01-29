Ученые нашли потенциально пригодную для жизни планету с температурой –70°C

Ученые из США, Великобритании, Австралии и Дании обнаружила планету, которая по своим условиям потенциально является пригодной для жизни. Исследование они опубликовали в журнале Astrophysical Journal Letters. Ученые использовали данные, полученные в 2017 году с помощью телескопа «Кеплер».

Речь идет о планете HD 137010 b, находящейся на расстоянии 146 световых лет от Земли. По размеру она сходна с Землей (HD 137010 b на 6% больше) и «с 50-процентной вероятностью» находится в потенциально пригодной для жизни зоне, вращаясь вокруг своей звезды, сходной с Солнцем. Ее орбита также сходна с земной — HD 137010 b обращается вокруг своей звезды за 355 дней. Эта звезда холоднее и тусклее, чем Солнце, так что температура на поверхности планеты может быть ниже –70°C.

«Самое захватывающее конкретно в этой планете размером примерно с Землю то, что ее звезда находится всего примерно в 150 световых годах от нашей Солнечной системы»,— заявила одна из участниц исследования, астроном Челси Хуан из австралийского Университета Южного Квинсленда. По ее словам, следующая подобная планета в 4 раза дальше и ее звезда в 20 раз более слабая. При этом ученые признают, что характеристики HD 137010 b и сам факт ее существования еще требуют подтверждения. По словам госпожи Хуан, эта планета и звезда могут стать одними из первых объектов для наблюдения, когда появятся телескопы следующего поколения.

