Более 360 сотрудников Росгвардии из Удмуртии приняли участие в СВО

367 сотрудников Росгвардии отправились в зону спецоперации из Удмуртии в 2025 году, 80 из них находятся сейчас на боевом посту. Такие данные были озвучены на совещании управления Росгвардии по республике об итогах года 28 января, пишет пресс-служба Госсовета Удмуртии.

«С самого начала СВО сотрудники Росгвардии участвуют в боевых действиях, обезвреживают диверсионные группы и опасные объекты, сопровождают военные и гуманитарные грузы, охраняют важные объекты инфраструктуры и транспортных коммуникаций. Бойцы сбивают вражеские беспилотники и обезвреживают мины на освобожденных территория»,— сказал председатель парламента республики Владимир Невоструев.

По словам начальника управления Росгвардии по Удмуртии Александра Басенко, за 2025 год сотрудники ведомства провели в регионе более 2 тыс. спецмероприятий, в ходе которых по подозрению в совершении преступлений задержали 116 человек.

Из незаконного оборота было изъято 118 единиц огнестрельного оружия и более 42 кг взрывчатых веществ. 104 единицы оружия граждане передали ведомству добровольно.

Совместно с правоохранителями сотрудники полиции специального назначения, в их числе СОБР и ОМОН, провели более 1,5 тыс. мероприятий и задержали 727 человек, 410 из них — по подозрению в совершении преступлений. В частности, они участвовали в крупном задержании сотрудников стоматологической клиники «Дент-Лайн».

Сейчас ведомство шествует над 20 заведениями общего образования, где создано 117 кадетских классов, ассоциирующих себя с Росгвардией. С участием подрастающего поколения проведено более 25 мероприятий.