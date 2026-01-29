Первый за последние восемь лет официальный визит в Пекин премьер-министра Великобритании широко обсуждается в мире. Однако меньше всего внимания комментаторы уделяют аспектам, официально заявленным основными,— расширению экономического сотрудничества между двумя странами. Визит рассматривают как попытку Китая перетянуть к себе ближайшего союзника США. А один из главных вопросов, которыми задаются эксперты, как на встречу Стармера и Си отреагирует Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (в центре) и премьер Госсовета Китая Ли Цян

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (в центре) и премьер Госсовета Китая Ли Цян

Фото: Kin Cheung / Pool / Reuters

Фото: Kin Cheung / Pool / Reuters

Практичный поворот Британии в поляризованном мире

Когда британский премьер-министр Кир Стармер прибыл в Пекин в среду, он привез с собой не только торговые предложения и визитки. Он привез с собой ставку — на экономической будущее Британии, на пересмотр внешней политики и на идею о том, что в условиях фрагментирующегося мирового порядка стратегический прагматизм является не слабостью, а необходимостью… Отношения Британии со своим ближайшим союзником — США — стали напряженными из-за сумасбродств… Дональда Трампа в вопросах экономики и обороны. Его недавнее представление в Давосе… не было просто… спектаклем. Оно было напоминанием о том, что атлантизм, некогда путеводная звезда британской политики, больше не является гарантией стабильности или предсказуемости.

Пекин видит в визите Стармера шанс усилить раскол в западном единстве

Премьер-министр надеется на торговые соглашения, которые улучшат экономическую ситуацию (в Британии.— “Ъ”). Но процветающему Китаю нет особой нужды в британских товарах. У него на уме совсем иное… Что делает визит Стармера для Китая еще важнее — это время, в которое он проходит… Никто не мог предположить, что, когда визит только начали обсуждать два года назад, состоится он после того, как президент Трамп решит обидеть всех ближайших союзников Америки одновременно… Пекин видит шанс для стратегического прорыва или хотя бы для того, чтобы посеять замешательство в западном мире, который еще недавно был един в своих попытках «сдерживания Китая».

Премьер-министр Британии Стармер присоединился к союзникам США, пытающимся оценить готовность Китая к укреплению отношений

Британский премьер-министр Кир Стармер и китайский лидер Си Цзиньпин предприняли шаги по улучшению отношений… на фоне того, как портятся отношения Британии и США из-за тарифов президента Трампа и его призывов к аннексии Гренландии… Китай на фоне этих потрясений пытается перетащить союзников США на свою сторону… Стармер постарался преуменьшить возможность того, что его поездка в Пекин… разозлит США. По его словам, Британия не выбирает между Китаем и Америкой и может вести дела с обоими государствами.

Си Цзиньпин и Кир Стармер договорились углубить экономические связи

Визит Стармера омрачен напряженностью в отношениях Лондона с США… Эти отношения подверглись испытанию тарифной войной Трампа и его недавними угрозами аннексировать Гренландию, вызвавшими тревогу у членов НАТО, таких как Британия. Трампа разозлил аналогичный визит в Пекин канадского премьер-министра Марка Карни, который также стремился углубить экономические отношения с Пекином. И остается неясным, как Трамп отреагирует на визит Стармера в Пекин.

