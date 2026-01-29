Экс-начальника отдела омской Гострудинспекции осудили за взятку теплицей

Кировский райсуд Омска вынес приговор в отношении бывшего начальника отдела Государственной инспекции труда Омской области. Его признали виновным в получении взятки через посредника (ч. 3 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — до восьми лет лишения свободы). Подсудимому назначили три года условно, сообщает прокуратура региона. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет об Олеге Юшине.

По версии следствия, 29 мая прошлого года чиновник через посредника получил теплицу стоимостью около 38 тыс. руб. Взамен, считают правоохранители, он привлек к административной ответственности не юридическое, а должностное лицо организации в целях снижения финансовой нагрузки.

Свою вину фигурант дела не признал. При этом средства, равные стоимости полученной теплицы, перевел на счет организации.

Александра Стрелкова