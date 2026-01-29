Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Татарстане директорам школ и колледжей выплатят по 30 тысяч за лучших педагогов

В Татарстане планируют единовременно выплатить премию в размере 30 тыс. руб. руководителям образовательных организаций за педагогов, ставших победителями республиканского конкурса лучших педагогов Татарстана по итогам 2025 года. Соответствующее постановление Кабинета министров республики проходит антикоррупционную экспертизу.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Финансирование премий предусмотрено в бюджете Татарстана на 2026 год.

Мера поддержки распространяется на руководителей образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования. Выплаты вводятся с целью поддержки управленческих команд, распространения лучших педагогических практик и повышения качества образования в республике.

Ранее сообщалось, что правительство Татарстана приняло решение о выплате 30 тыс. руб. директорам школ, чьи учителя признавались лучшими в 2024 году.

Анна Кайдалова