В Татарстане директорам школ и колледжей выплатят по 30 тысяч за лучших педагогов
В Татарстане планируют единовременно выплатить премию в размере 30 тыс. руб. руководителям образовательных организаций за педагогов, ставших победителями республиканского конкурса лучших педагогов Татарстана по итогам 2025 года. Соответствующее постановление Кабинета министров республики проходит антикоррупционную экспертизу.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Финансирование премий предусмотрено в бюджете Татарстана на 2026 год.
Мера поддержки распространяется на руководителей образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования. Выплаты вводятся с целью поддержки управленческих команд, распространения лучших педагогических практик и повышения качества образования в республике.
Ранее сообщалось, что правительство Татарстана приняло решение о выплате 30 тыс. руб. директорам школ, чьи учителя признавались лучшими в 2024 году.