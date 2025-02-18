В Татарстане директорам школ с лучшими учителями выплатят по 30 тыс рублей

Правительство Татарстана приняло решение о единовременной выплате в размере 30 тыс. руб. директорам школ, чьи учителя признавались лучшими в 2024 году. Постановление сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Выплата будет осуществляться в целях поддержки лидеров образования, распространения передового управленческого и педагогического опыта, а также повышения качества образования и заработной платы татарстанских учителей.

Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство образования и науки Татарстана.

Ранее сообщалось, что в Татарстане учащимся собираются выплачивать премии за изучение физики, математики и информатики.

Артём Дергунов