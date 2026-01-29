Минпромторг и Минсельхоз предложили запустить в России биржевую торговлю шерстью

Минпромторг и Минсельхоз России предложили запустить биржевую торговлю шерстью, чтобы сделать ее рынок более прозрачным. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на парламентских слушаниях в Госдуме.

«Мы предлагаем вместе с Минсельхозом запустить биржевую торговлю для формирования индикативной цены и консолидированных закупок,— сказал господин Алиханов,— и расширить систему агроагрегаторов для первичной сортировки и классировки шерсти, в том числе с поставкой уже стандартизированного сырья на торговые площадки».

Антон Алиханов также рассказал о планах по поддержке льняной отрасли. Минпромторг и Минсельхоз договорились распространить в ней практику заключения долгосрочных контрактов на закупку сырья между производителями льна и перерабатывающими предприятиями. По словам господина Алиханова, к 2036 году Россия планирует выйти на производство 10 тыс. т льняной пряжи в год.

По данным замминистра сельского хозяйства Елены Фастовой, Россия производит 43 тыс. т шерсти в год. Сырье экспортируется в Китай, Индию, Латинскую Америку. При этом только треть из выпускаемого объема идет на выпуск шерстяных тканей.