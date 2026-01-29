При вечерней атаке БПЛА по белгородскому Шебекину погиб сотрудник МЧС

Погибшим при вчерашней атаке БПЛА по Шебекинскому округу Белгородской области оказался сотрудник регионального главка МЧС, сержант внутренней службы Владимир Мартынюк. Ему было 34 года. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Владимир Мартынюк начал работу в пожарной охране в 2021 году. В августе 2022-го был назначен на должность командира отделения 52-й пожарно-спасательной части Шебекина. По словам коллег, господин Мартынюк спас десятки жизней.

«Он множество раз выезжал на места обстрелов, ликвидировал пожары, эвакуировал и спасал людей, при этом сам неоднократно попадал под атаки со стороны ВСУ. Всегда переживал за свой коллектив, был ответственным руководителем, надежным товарищем, верным другом»,— рассказали в региональном главке МЧС.

Накануне вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя в результате атаки двух БПЛА на автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. По его словам, мужчина скончался на месте.

Алина Морозова