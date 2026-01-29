Липецкий облсовет утвердил сокращение депутатских мандатов с 42 до 36

Липецкий областной совет на заседании в четверг, 29 января, утвердил изменение численности депутатов. Как рассказывал «Ъ», в новом созыве, который изберут в этом году, количество парламентариев сократится с 42 до 36.

Законопроект, разработанный представителями почти всех фракций, поддержал 31 парламентарий, 9 высказались против. Поправки не поддержали коммунисты, которые считают, что они направлены на сокращение их представительства. Глава фракции КПРФ Сергей Токарев считает, что избирателю на самом деле все равно, к какой партии относится представляющий его депутат. «Ему самое главное — добиться правды. Явно, что эти изменения не позволят этого, потому что, сокращая хотя бы один округ, вы увеличиваете нагрузку на депутата»,— сказал депутат.

Согласно принятым поправкам, в новом созыве Липецкого облсовета вместо 28 депутатов, избранных по одномандатным округам, будет 27. Количество «списочников» сократится с 14 до 9. Перед выборами нынешнего созыва в 2021 году облсовет также сократил депутатский корпус с 56 до 42. После этого липецкие коммунисты по итогам выборов получили 15 мандатов.

Сергей Толмачев, Воронеж