С «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого сняли 10 очков перед новым сезоном

Футбольные клубы «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, и «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» по итогам антикоррупционного расследования лишатся 10 очков в турнирной таблице следующего сезона чемпионата Китая. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

В общей сложности Китайская футбольная ассоциация (CFA) наказала 13 клубов — 9 команд первого дивизиона и 4 команды второго дивизиона. CFA оштрафовала клубы на суммы от 200 тыс. до 1 млн юаней. С действующего чемпиона Китая «Шанхай Порт» сняли 5 очков.

По делу о борьбе с договорными матчами и коррупцией от футбольной деятельности пожизненно были отстранены 73 человека. В их число вошли бывший глава CFA Чэнь Сюйюань, в 2024 году приговоренный к пожизненному заключению за взяточничество, бывший главный тренер сборной Китая Ли Те, а также бывший игрок национальной команды Цинь Шэн.

Таисия Орлова