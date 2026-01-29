CNN: Белый дом и Сенат близки к соглашению по ICE для предотвращения шатдауна

Белый дом и лидеры подконтрольного демократам Сената приблизились к соглашению, которое позволит избежать шатдауна и согласовать финансирование правительства, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. Разногласия были связаны с отказом демократов выделять средства МВД до тех пор, пока не будут урегулированы претензии к миграционной политике США и, в частности, действий входящей в ведомство Иммиграционной и таможенной службы (ICE).

23 января Палата представителей США одобрила пакет законопроектов о финансировании правительства на 2026 финансовый год. Теперь их должен принять Сенат. Однако после гибели уже второго американского гражданина из-за миграционных рейдов ICE в Миннесоте демократы пригрозили заблокировать пакет законопроектов, если они будут включать средства для МВД.

По данным CNN, Белый дом предварительно готов на уступки и предлагает вынести на голосование пакет мер по финансированию Пентагона, Госдепартамента, Минздрава и других ведомств до конца сентября — то есть до конца текущего финансового года. Финансирование же МВД предлагается продлить лишь временно, чтобы дать время на решение вопросов, связанных с вызывающей протесты деятельностью ICE. На какой срок выделят средства министерству, пока обсуждается, рассказали источники CNN.

Предыдущий шатдаун американского правительства, который начался 1 октября 2025 года, продлился 43 дня и оказался самым долгим в истории США. Чтобы избежать приостановки работы правительства, пакет законопроектов должен получить не менее 60 голосов в Сенате. У республиканцев только 53 места, а значит, им потребуется поддержка демократов. Последние же требуют законодательно закрепить ограничения для иммиграционных служб, в частности: ужесточить условия выдачи ордеров на обыски и аресты, запретить ношение масок агентам ICE и ограничить применение силы к гражданам.

Лусине Баласян