Учреждения ФСИН в Кузбассе выпустили продукцию на 2 млрд рублей

В 2025 году объем выпуска товарной продукции учреждениями уголовно-исправительной системы Кузбасса составил 1,95 млрд руб., что на 11,4% больше, чем годом ранее. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Кемеровской области.

Производственную деятельность в регионе ведут 14 исправительных учреждений, в которых действуют швейные, пищевые, металло- и деревообрабатывающие производства, переработка полимерных отходов, выпуск пластиковых изделий. В колониях-поселениях, ведущих сельскохозяйственную деятельность, на площадях свыше 8 тыс. га выращивают зерновые культуры, картофель и овощи. Урожай на 100% покрывает потребности кузбасских учреждений ФСИН.

В 2025 году учреждения ФСИН выполнили контракты с муниципальными заказчиками на 137 млн руб. по изготовлению пластиковых окон, контейнеров для твердых коммунальных отходов, металлических ограждений для образовательных учреждений. Кроме того, были оказаны услуги по благоустройству территорий.

