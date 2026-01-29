Липецкие депутаты утвердили сокращение областного совета

На заседании липецкого облсовета были приняты поправки в местное законодательство, предусматривающие сокращение депутатского корпуса с 42 до 36. Судя по трансляции сессии, их поддержал 31 депутат, девять выступили против.

Как и ожидалось, законопроект раскритиковали коммунисты. Глава фракции КПРФ Сергей Токарев заявил, что сокращение депутатского корпуса увеличит нагрузку на народных избранников. Его коллега Николай Быковских сказал, что депутаты обманывают избирателей, каждый раз сокращая состав облсовета перед выборами: «Почему это происходит в год, когда будут выборы? И так происходит каждый раз. Ни одни выборы вы еще не провели по одному и тому же избирательному законодательству».

Предыдущие изменения в устав принимались перед выборами нынешнего состава в 2021 году. Тогда количество парламентариев было сокращено с 56 до 42. На тех выборах «Единая Россия» не смогла взять абсолютное большинство мандатов: партия власти получила 23 места, тогда как местные коммунисты — 15.

В новом созыве, согласно принятым поправкам, будет существенно сокращено количество депутатов, избираемых по партийным спискам. Вместо 14 человек их станет 9. При этом количество одномандатных округов сократят не столь радикально — с 28 до 27.

