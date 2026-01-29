В квартире ЖК «Изумрудный» в Троицке произошел пожар

Пожар произошел в квартире на Изумрудной улице в Троицке. Загорелись вещи и мебель. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Москве. На месте работают пожарные, данных о пострадавших нет. Возгорание локализовано.

Речь идет о трехэтажном доме жилого комплекса «Изумрудный». Пожар начался в квартире на третьем этаже. Жильцов эвакуируют, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.

«Есть угроза перехода огня на кровлю здания»,— сказал собеседник агентства. На месте дежурит скорая помощь, передает РЕН ТВ.