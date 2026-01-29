Молдавия не направляла заявление о выходе из СНГ

Генсек СНГ Сергей Лебедев заявил, что Молдавия не направляла официального заявления о выходе из Содружества. По его словам, в нескольких соглашениях в рамках СНГ молдавские власти все равно намерены остаться, поскольку это выгодно.

«В марте они собираются выйти из основополагающих документов СНГ, но это только заявление. Такие заявления уже были. Конечно, должно поступить заявление от руководства Молдовы относительно выхода. А потом уже начнется процедура выхода»,— сказал Сергей Лебедев журналистам (цитата по «РИА Новости»). «Она постепенно выходит из соглашений в рамках СНГ. Сейчас уже вышла из нескольких, но это незначительное количество»,— подчеркнул генсек СНГ.

В январе МИД Молдавии сообщил, что правительство запустило процесс денонсации трех базовых соглашений: учредительного соглашения СНГ, приложения к нему и устава СНГ. Во второй половине февраля законопроекты о денонсации передадут в парламент, контролируемый партией «Действие и солидарность» президента Майи Санду. После одобрения депутатами с юридической точки зрения страна больше не будет членом СНГ, отмечал молдавский МИД.

В рамках СНГ Молдавия подписала примерно 283 соглашения. Из них 71 уже было денонсировна, еще 60 — в процессе денонсации. При этом МИД Молдавии отмечал, что власти не откажутся от соглашений, приносящих экономические выгоды, если они не противоречат евроинтеграции.

Лусине Баласян