Нижегородский военком попросил не путать резервистов с военными

Военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов, комментируя изменения законодательства о мобилизационном резерве, попросил не путать резервистов с людьми, которые намерены отправиться на реальную военную службу. По его словам, в обновленном законодательстве вводится понятие «специальные сборы». Оно подчеркивает специфику задач мобилизационного резерва и отличия от военной службы.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов

«Никакой ассоциации со специальной военной операцией у понятия "специальные сборы" нет. Участие резервистов в специальных сборах предполагает защиту и охрану критически важных объектов на территории регионов. Не надо это путать с военными сборами, на которых людей готовят к прохождению военной службы»,— отметил нижегородский военком.

Он также отметил, что обновленное законодательство регулирует и продолжительность специальных сборов. Резервист может выполнять свои задачи в срок более двух месяцев, как это было предусмотрено ранее. При этом общая продолжительность специальных сборов, на которые резервист может быть направлен в течение года, не может превышать шести месяцев.

«У крупных промышленных и энергетических предприятий есть потребность и заинтересованность в профессионально подготовленных сотрудниках, которые при необходимости смогут защищать объекты в постоянном режиме. Продолжительность сборов до шести месяцев не означает, что резервисты должны заступать на боевое дежурство сразу на шесть месяцев. Этот срок может быть разделен на периоды в два или три месяца, но в целом не более шести месяцев в год»,— пояснил военком.

В военном комиссариате напомнили, что формирование мобилизационного резерва и набор в отряд «БАРС-НН» в Нижегородской области продолжаются. Служба в составе резерва не предусматривает отправку в зону проведения СВО.

Андрей Репин