Около 200 нижегородцев записались в резервисты за два месяца

В мобилизационный резерв «Барс-НН» вступили около 200 жителей Нижегородской области. Очередная группа нижегородцев, заключивших контракт с Минобороны России, начала боевую подготовку, сообщили в АНО «Дом народного единства» 12 декабря 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Военный комиссар области Сергей Агафонов назвал число в 200 человек хорошим показателем. Он добавил, что ежедневно наблюдается положительная динамика.

После прохождения военных сборов новая группа резервистов отправится охранять свое предприятие на территории Нижегородской области.

Как писал «Ъ-Приволжье», в ряды резервистов записались и некоторые чиновники. В том числе замгубернатора Андрей Гнеушев, министр экологии Владимир Тужилин и главы 15 муниципальных образований. Набор в мобилизационный резерв «Барс-НН» начался в октябре.

Галина Шамберина