Дом Prada разорвал контракты с 200 подрядчиками из-за нарушений прав работников

Итальянский модный дом Prada за последние пять лет разорвал контракты с более чем 200 подрядчиками из-за нарушений, прежде всего связанных с плохими условиями труда. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные самого модного дома.

Фабрика по обработке крокодиловой кожи в Сингапуре, одним из постоянных заказчиков предприятия является модный дом Prada

Фото: Vivek Prakash / Reuters

Фото: Vivek Prakash / Reuters

Prada сообщает, что с 2020 года он провел более 850 выездных инспекций у своих подрядчиков и субподрядчиков в Италии и в случае серьезных нарушений прекращал работу с ними. Среди нарушений — устройство общежитий для рабочих прямо на территории фабрики, недостаточные меры по безопасности труда и сохранению здоровья работников.

В последнее время многие итальянские люксовые бренды находятся в центре проверок со стороны миланской прокуратуры. Она подозревает, что некоторые компании такого рода могли незаконно эксплуатировать рабочих в Китае и других странах, которые трудятся в недопустимых условиях.

В декабре итальянская полиция посетила местные штаб-квартиры производителей модной и люксовой одежды, включая Prada, а также Versace, Yves Saint Laurent, Gucci, Dolce & Gabbana и др., и затребовала у них документацию по работе с подрядчиками. Эти проверки пока не являются официальным расследованием.

