Полиция Италии изъяла документы в офисах Versace, Prada, YSL, Gucci и других люксовых марок

4 декабря итальянская полиция посетила местные штаб-квартиры производителей модной и люксовой одежды Versace, Prada, Yves Saint Laurent, Gucci, Dolce & Gabbana, Ferragamo, Givenchy, Alexander McQueen, Adidas, Off-White, Pinko и Coccinelle. Власти затребовали у компаний документацию, связанную с поставками одежды, обуви и аксессуаров, которые те сами производят за пределами Италии, а также заказывают у своих подрядчиков из развивающихся стран.

По данным СМИ, визиты правоохранительных органов связаны с подозрениями в том, что некоторые производители товаров класса люкс могут иметь отношения с подрядчиками, которые нарушают трудовые права своих сотрудников, изготовляющих одежду и обувь по заказу европейских люксовых марок. В частности, прокуратура Милана подозревает, что некоторые люксовые компании могли незаконно эксплуатировать рабочих в Китае, которые трудятся в недопустимых условиях. Помимо китайских рабочих в этих мастерских работали граждане Пакистана.

Власти подчеркивают, что эти процедуры пока не являются официальным расследованием. Миланская прокуратура заявила, что хочет изучить информацию и по результатам проверки принять решение, начинать расследование или нет.

Евгений Хвостик