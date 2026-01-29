Жителей Шумихи будут судить за организацию ячейки экстремистской организации

Мишкинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Курганской области завершил расследование уголовного дела двух жителей Шумихи. Их обвиняют в организации деятельности экстремистского объединения (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в 2022–2025 годах горожане поддерживали деятельность объединения «Граждане СССР» (признано экстремистской организацией и запрещено на территории России). Они проводили собрания и видеоконференции, пытались склонить людей к вступлению в запрещенную организацию, в том числе с помощью интернета.

Задержали шумихинцев в июне прошлого года. В домах обвиняемых и их возможных сторонников силовики провели более 15 обысков. В операции участвовали сотрудники УФСБ России по региону, пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям и Центра по противодействию экстремизму УМВД по региону. Была изъята запрещенная литература, компьютеры и флешки, печати, средства связи и иные улики.

Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска