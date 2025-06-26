В Шумихе задержали участников экстремистской организации

Следователи СУ СКР по Курганской области возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Шумихи, подозреваемых в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). Всего полицейские задержали восемь участников движения, а также его организаторов, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По версии следствия, с 2022 года жители Шумихи продолжали содействовать деятельности объединения «Граждане СССР» (признано экстремистской организацией и запрещено на территории России). Они участвовали в мероприятиях и беседовали с гражданами для пропаганды движения.

Уголовное дело возбудили после операции, проведенной полицейскими совместно с региональным УФСБ России и пограничным управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. При поддержке Росгвардии они провели 15 обысков в квартирах организаторов и сторонников объединения. Изъяли запрещенную литературу, компьютеры, флешки, печати и средства связи. Следствие собирается ходатайствовать об избрании в отношении всех фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.

По информации СМИ, одному из задержанных в 2019 году провели операцию по смене пола с женского на мужской («движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ), что зафиксировано у него в паспорте.

Сторонники объединения «Граждане СССР» (признано экстремистской организацией и запрещено на территории России) считают, что Советский Союз по-прежнему существует, поскольку решение о его ликвидации было незаконным. По этой причине участники организации отказываются соблюдать законы Российской Федерации, подчиняться местным органам власти и использовать российские паспорта или иные идентификационные документы.

Виталина Ярховска