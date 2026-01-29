Челябинская область привлекает еще 10 млрд рублей банковских кредитов

Министерство финансов Челябинской области объявило еще 10 аукционов на предоставление кредитов на общую сумму 10 млрд руб. для покрытия дефицита регионального бюджета и погашения долговых обязательств. Объявления размещены на сайте госзакупок 28 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Минфин области намерен открыть восемь возобновляемых кредитных линий объемом 1 млрд руб. каждая и четыре — на 500 млн руб. каждая. Начальная цена восьми закупок составляет 164,13 млн руб., четырех — 82,06 млн руб., что соответствует процентной ставке за обслуживание кредита 16,4% годовых. В конкурсной документации указано, что процентная ставка плавающая. Срок действия всех десяти кредитных линий — с даты заключения контракта по 31 декабря 2026 года.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 6 февраля. Итоги планируется подвести 10 февраля.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в октябре и декабре 2025 года министерство финансов Челябинской области заключило контракты на привлечение банковских кредитов на общую сумму почти 54 млрд руб. Средства предназначены для покрытия дефицита бюджета. По итогам торгов 34 кредитные линии откроет ПАО «Сбербанк», девять — АО «Тбанк», одну — АО «АКБ „Новикомбанк“». Затраты на обслуживание коммерческих кредитов превышают 10 млрд руб.