Сбер и Т-банк предоставят Челябинской области кредиты на 22,7 млрд рублей
Министерство финансов Челябинской области определило победителей 23 аукционов на предоставление региону кредитов на общую сумму 23,78 млрд руб. для частичного покрытия дефицита бюджета и погашения долговых обязательств. По итогам торгов 14 контрактов заключили с ПАО «Сбербанк», девять — с АО «Тбанк». Информация размещена на портале госзакупок.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Аукционы на открытие 22 возобновляемых кредитных линий объемом 1 млрд руб. каждая и одной на 780 млн руб. минфин объявил 20 ноября. Начальная цена или стоимость обслуживания кредитов составляла 198,25 млн и 154,65 млн руб. соответственно.
«Сбербанк» получил контракты на предоставление региону 13,78 млрд руб. в кредит. 12 договоров заключены по максимальной цене, так как банк был единственным участником. Стоимость двух контрактов — 192,3 млн и 194,28 млн руб.
С Т-банком минфин региона заключил девять контрактов по цене 180,5 млн руб. каждый на открытие кредитных линий в общем объеме 9 млрд руб.
По всем контрактам процентная ставка за пользование кредитом — плавающая. Ее величина зависит от ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на дату первой выдачи кредита, и надбавки, размер которой в разных договорах варьируется от 1,55% до 3,32%. Срок всех кредитов — один год с периодом выборки с 22 декабря 2025 года по 19 февраля 2026 года.
Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в октябре министерство финансов Челябинской области заключило 20 контрактов с ПАО «Сбербанк» и один с АО «АКБ „Новикомбанк“» на открытие кредитных линий общим объемом 31 млрд руб. для частичного погашения бюджетного дефицита. Процентная ставка за пользование заемными средствами по разным договорам составляет от 18,9 до 20,3% годовых.