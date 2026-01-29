ЛДПР предложила исключить выходные из числа дней отпуска

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла законопроект, согласно которому выходные дни не будут учитываться в числе дней ежегодного оплачиваемого отпуска. Документ предлагает внести изменения в ст. 120 Трудового кодекса России.

Сейчас продолжительность основного отпуска составляет 28 календарных дней, при этом в этот срок включены выходные, на которые работник и так имеет право. Как пояснил ТАСС господин Слуцкий, такой подход фактически «крадет у работника» часть отпуска. Если сотрудник берет отпуск на две недели, в эти дни входят выходные, что сокращает реальное количество дней отдыха вне работы.

Депутаты подчеркивают, что инициатива не направлена на увеличение фактической продолжительности отпуска, а на «восстановление справедливости» и более эффективное использование гарантированных дней отдыха. Проект предусматривает исключение выходных из расчета как основного, так и дополнительного оплачиваемого отпуска.