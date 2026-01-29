В Казани дело экс-участкового о взятке направили в суд

В Казани для рассмотрения по существу направили в суд уголовное дело в отношении бывшего участкового уполномоченного отдела полиции «Юдино», обвиняемого во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным следствия, в декабре 2021 года полицейский выявил в одном из домов на улице Юсупова троих иностранных граждан, проживавших без регистрации. Их доставили в отдел полиции для решения вопроса о привлечении к административной ответственности, включая возможное выдворение из страны.

После этого знакомая мигрантов передала участковому 15 тыс. руб., в результате чего нарушители избежали санкций.

Ранее сообщалось, что суд признал виновным во взяточничестве бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД отдела МВД России по Елабужскому району.

Анна Кайдалова