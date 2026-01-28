Суд признал виновным во взяточничестве бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД отдела МВД России по Елабужскому району. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане экс-сотрудника полиции признали виновным во взяточничестве

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В Татарстане экс-сотрудника полиции признали виновным во взяточничестве

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Следствие установило, что в апреле 2024 года он получил от директора автошколы взятку в виде кондиционера за содействие в приеме документов и назначении дат экзаменов для обучающихся. Осенью того же года экс-полицейский заправлял служебные автомобили у механика транспортной компании в обмен на ускоренное проведение осмотра транспортных средств.

Кроме того, зимой 2024 года после дорожно-транспортного происшествия мужчина сфальсифицировал документы с целью получения завышенной страховой выплаты.

Суд назначил ему штраф и 3,5 года лишения свободы условно.

Анна Кайдалова