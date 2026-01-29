В гимназии Екатеринбурга создали мурал с Героем России Владимиром Жогой

В Екатеринбурге в гимназии №108 создали мурал с изображением Героя России и Донецкой Народной республики (ДНР) Владимира Жоги — сына полпреда Уральского федерального округа (УрФО) Артема Жоги. Об этом полпред рассказал в своем Telegram-канале.

Мурал находится на первом этаже — напротив главного входа в школу. Артем Жога поблагодарил школьников за сохранение памяти о сыне и отметил, что в ней учатся дети его погибшего боевого товарища из батальона «Спарта». «Школьники на постоянной основе проводят благотворительные ярмарки, где продают поделки, сделанные своими руками. На вырученные средства ребята покупали дроны для бойцов, а сейчас рисуют портрет Героя. Такие юные, но уже настоящие патриоты России!»,— рассказал полпред.

Владимир Жога был командиром батальона «Спарта». 5 марта 2022 года он погиб в Волновахе (ДНР), спасая мирных жителей.

В мае 2025 года классу 5 «Б» в гимназии №108 присвоили имя Владимира Жоги. Артем Жога посетил гимназию и рассказал ученикам о сыне — он отметил, что инициатива назвать класс именем Героя России исходила от класса.

