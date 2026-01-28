Фигуранта дела блогеров Чекалиных просят приговорить к четырем годам колонии

В прениях в Гагаринском райсуде Москвы гособвинение запросило четыре года колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб. Роману Вишняку, который является фигурантом уголовного дела Артема и Валерии Чекалиных (Лерчек). Дело слушается в особом порядке, поскольку господин Вишняк заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Защита указывала на то, что Роман Вишняк активно содействовал расследованию, в том числе дав показания на своих сообщников. Адвокаты просили не назначать фигуранту реальный срок.

Романа Вишняка вместе с Артемом и Валерией Чекалиными обвиняют в выводе за рубеж более 250 млн руб., полученных от фитнес-марафона «Идеальное тело». По версии следствия, деньги поступили на счет фирмы в ОАЭ. При этом супруги и их коллега не уведомляли ФНС об открытии иностранного счета. Трансакция, предположительно, проходила по фиктивным документам: ее оформили как покупку информационного продукта. Организатором схемы считают Артема Чекалина.

Сами уже бывшие супруги Чекалины вину за случившееся возложили на бывшего делового партнера Романа Вишняка. Артем Чекалин, давая показания, заявил, что именно Вишняк предложил создать в ОАЭ компанию, через которую и осуществлялись все платежи. Предполагалось, что она выведет бизнес блогеров на международный уровень.

Подобнее — в материале «Ъ».

Ефим Брянцев