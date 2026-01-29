Более 20 мигрантов задержали в ходе рейда по стройплощадке на Амурской улице

Полиция провела масштабный рейд на овощебазе на проспекте Непокоренных и строительной площадке на Амурской улице, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. В мероприятии были задействованы более 100 сотрудников различных подразделений ГУ МВД, включая управление по вопросам миграции, ГИБДД и экономической безопасности, а также спецполк полиции и Росгвардия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рейд полиции по строительной площадке на Амурской улице

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Рейд полиции по строительной площадке на Амурской улице

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Всего были проверены 400 человек, почти половина из которых — граждане ближнего зарубежья. У 23 иностранцев выявлены нарушения миграционного законодательства. Всех нарушителей доставили в отделы полиции для составления административных протоколов, в дальнейшем их ожидает выдворение за пределы России. Параллельно сотрудники ГИБДД проверили более 100 автомобилей, составив 13 протоколов за различные нарушения ПДД.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал о рейде на дорогах Калининского района Петербурга, по итогам которого в отделы доставили десять иностранных специалистов.

Андрей Маркелов