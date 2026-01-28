Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Десять мигрантов доставили в отделы полиции после рейда в Калининском районе

Сотрудники полиции Калининского района при поддержке Росгвардии провели масштабный рейд на автодорогах, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Были проверены более 300 автомобилей и почти 500 водителей и пассажиров.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Десять граждан стран Средней Азии были доставлены в отделы полиции и привлечены к ответственности за несоблюдение миграционного законодательства. Двадцать водителей не соблюдали ПДД: это непристегнутые ремни, нарушения правил перевозки детей, технические неисправности.

Один автомобиль был задержан и помещен на спецстоянку, так как водитель управлял им без прав. В полиции подчеркнули, что продолжат проводить рейды для обеспечения безопасности петербуржцев.

Андрей Маркелов

