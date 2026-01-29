Ставропольский промышленный фонд получил капитализацию 113 млн рублей

Фонд развития промышленности Ставропольского края привлёк 113 млн рублей при поддержке федерального Минпромторга, из которых 26 млн поступили из краевого бюджета. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора фонда Павел Коваленко.

По словам господина Коваленко, докапитализация стала возможной благодаря совместной работе краевого министерства энергетики, промышленности и связи с федеральным ведомством.

«За девять месяцев 2025 года предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности региона выпустили продукции на 146 млрд руб., что на 13% превышает показатели аналогичного периода прошлого года»,— напомнил Коваленко.

Валентина Любашенко