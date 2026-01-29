Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ставрополье изменили режим охраны горы Машук

На горе Машук появится смотровая площадка

Правительство Ставропольского края разрешило проводить рубки деревьев на горе Машук для строительства смотровой площадки, дорог и благоустройства территории памятника природы. Правительство Ставропольского края изменило режим охраны памятника природы краевого значения Гора Машук. Соответствующее постановление приняли по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии России.

Фото: Александра Ларинцева, Коммерсантъ

Новые правила разрешают проводить выборочные рубки лесных насаждений в санитарных целях, для ухода за лесом и ликвидации очагов вредителей. Также допускается вырубка при чрезвычайных ситуациях, включая создание противопожарных разрывов.

Власти разрешили сплошные и выборочные рубки деревьев для строительства смотровой площадки на юго-восточной границе образовательного центра Машук и прилегающей пешеходной зоны в Пятигорске. Кроме того, вырубка возможна для воссоздания экологической тропы, соединяющей верхнюю и нижнюю площадки молодежного лагеря.

Изменения также касаются строительства автомобильных дорог Подъезд 1 к городу Пятигорску и Бештаугорское шоссе с технически связанными сооружениями.

В документе уточнили кадастровые номера земельных участков и добавили правила работы с недрами на основании лицензий, за исключением случаев геологического изучения и добычи общераспространенных полезных ископаемых.

Тат Гаспарян

