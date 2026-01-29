Затор из грузовиков образовался на трассе в Воткинском районе Удмуртии

На объездной Воткинска образовался затор из-за затрудненного подъема грузовиков по дороге во время снегопада. Об этом сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии.

«В настоящее время дорожными службами принимаются оперативные меры по устранению недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги»,— говорится в сообщении.

Напомним, за последние сутки в Удмуртии выпало до 32% месячной нормы осадков. Из-за обильных снегопадов в Ижевске увеличился интервал движения общественного транспорта, в некоторых случаях отклонения достигают 40 минут.